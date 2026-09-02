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Все о Музыке

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Сложная и понятная история с разбитым сердцем Кароль Джи (Karol G) вернула ее на вершину хит-парадов

Сложная и понятная история с разбитым сердцем Кароль Джи (Karol G) вернула ее на вершину хит-парадов

Вот почему песня колумбийской звезды "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" завершила выступление Bad Bunny на 1-м месте в списке лучших латиноамериканских альбомов.

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