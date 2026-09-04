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К тяньшанской медведице Алме прилетел жених из Душанбе

К тяньшанской медведице Алме прилетел жених из Душанбе

В аэропорту Кольцово встретили особых пассажиров, прилетевших из Душанбе. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в Екатеринбург прибыли тяньшанский бурый медведь и камышовый кот.

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