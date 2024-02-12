ЦАХАЛ обнаружил в городе Рафах двух заложников 60 и 70 лет

В рамках операции, которая проводилась на территории города Рафах на юге сектора Газа в ночные часы удалось обнаружить двух израильских заложников, похищенных боевиками радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.
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