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Иркутск Сегодня

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Продажу алкоголя ограничат в Приангарье 11 сентября

Завтра, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости. В этот день в Иркутской области будет запрещена продажа алкоголя.

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