Какая погода ждëт крымчан в Новогоднюю ночь

В Крымском Гидрометцентре рассказали какой будет погода в новогоднюю ночь и ждать ли гостям и жителям полуострова снег в этот прекрасный зимний праздник.
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