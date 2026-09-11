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Татар-информ

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World Aquatics будет наказывать страны за отказ в визах российским спортсменам

World Aquatics будет наказывать страны за отказ в визах российским спортсменам

Фото: russwimming.ru Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин сообщил, что World Aquatics будет требовать от государств, принимающих соревнования под эгидой организации, подписывать документ о недопущении проблем с выдачей виз российским спортсменам.

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