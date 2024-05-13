Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Хитрый план Путин...
  • Владимир Акулов
    Россия до последнего не хотела начинать СВО ...Хотела мирно договорится, чтобы бандеровцы не жгли людей ...Майдауны необучаемы
  • Сергей Парков
    Нам это надо - иметь в подбрюшье острый нож, пусть даже и в ножнах. К сожалению, их теперь только могила исправит. Он..."Пленных столько,...

За сегодня важное:

За сегодня важное:

**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лида Орлова
Не стала читать статью , это что за заглавие статьи &quot;За сегодня важное&quot;:, пишут иммигранты , которые не понимают русский язык ?Причём За сегодня ? , как понять ?
Ответить
18 час.
Misha Glusch
про Медведева правда?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх