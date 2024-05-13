**** Из курилки: Белоусов — жесткий государственник и один из немногих, за кем не тянется шлейф коррупционных скандалов В армии его могут и не любить, но персонажи вроде замминистра обороны Иванова теперь с высокой долей вероятности исчезнут из военного ведомства.
За сегодня важное:
Комментарии
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Лида Орлова
Не стала читать статью , это что за заглавие статьи "За сегодня важное":, пишут иммигранты , которые не понимают русский язык ?Причём За сегодня ? , как понять ?
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18 час.
Misha Glusch
про Медведева правда?
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17 час.
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