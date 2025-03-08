Реальность – это иллюзия? Действительно ли наблюдатель может влиять на квантовый беспорядок?

Что, если сама Вселенная — это калейдоскоп, где узор меняется в зависимости от того, кто в него заглядывает? Звучит как начало фантастического романа, но это — реальный вопрос, который задают себе физики, пытаясь примирить две фундаментальные, но конфликтующие теории: квантовую механику и общую теорию относительности Эйнштейна.