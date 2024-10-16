Харрис заявила, что не продолжит президентский курс Байдена в случае победы

Вице-президент США и кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что в случае победы на выборах в ноябре не станет продолжать президентский курс Джо Байдена.
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