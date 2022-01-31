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Вороговский дебютировал за RWDM во второй лиге Бельгии

Игрок сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский дебютировал за RWDM во второй лиге Бельгии. В матче 18-го тура против «Мускрона» (2:0) он вышел в стартовом составе на позиции левого защитника и отыграл весь матч.

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