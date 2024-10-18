Выступление Путина на Деловом форуме БРИКС

18 октября президент Путин планирует выступить на Деловом форуме БРИКС, который пройдет в Москве. Форум будет посвящен укреплению сотрудничества в целях устойчивого развития экономики и международной торговли.
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