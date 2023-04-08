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В Ингушетии задержан второй предполагаемый участник нападения на пост ДПС

В Ингушетии задержан второй предполагаемый участник нападения на пост ДПС

В Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали второго предполагаемого участника нападения в ночь на 28 марта на пост ДПС "Волга-14".

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