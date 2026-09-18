Проголосовала уже половина зарегистрировавшихся для участия в ДЭГ

По состоянию на 12:10 мск свой голос отдали уже 2 млн человек. Проголосовал каждый второй, зарегистрировавшийся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщают в Минцифры 18 сентября 2026 года, в пятницу.