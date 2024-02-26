Раз на Западе на первое место ставят деньги, то именно через удары по финансам эффективнее всего будет доносить до них претензии России.
Русские обрубили выплаты Арктическому совету и поставили на "счётчик" всё Заполярье.
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ТГ
Татьяна Гусева
Давно пора было! Как сказал один мой знакомый: если мои оппоненты не хотят делать то что я требую от них по уму, то я их заставлю это делать, даже если буду "пилить" под дурака! ))
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1 д.
A
Air
Александру III доложили о новой геополитической инициативе Британского кабинета военного реванша Турции с целью Пальмертоновского раздела России. Это грозило возможной военной угрозой. В ответ на донесение Император с силой ударил по столу ладонью и бросил только одну фразу: " Всю казну на войну!". По некоторым данным, реакция Царя была донесена через шпионов до британского премьера, результатом стал отказ Британии от ранее одобренного плана военной компании против России руками Турции.
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15 час.
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