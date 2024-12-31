А вы знали, что раньше Новый год отмечали совсем по-другому? В ролике рассказываем о традициях прошлых лет 👇.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вы знали, что раньше Новый год отмечали совсем по-другому? В ролике рассказываем о традициях прошлых лет 👇.