Бербок заявила об отсутствии в Германии единой позиции по поставкам Taurus Киеву

Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand/dpa В немецкой правящей коалиции, куда входят партия "Зеленые", СДПГ и СвДП, отсутствует единая позиция по вопросу передачи киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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