Мөфти мөселманнарга Рамазан аена әзерлекнең башлануы турында искәртте

2025 елның 1 гыйнвары ислам динендә өч изге ай башланган көнгә туры килә – мөселманнар изге Рамазан аена әзерләнә башлый, дип белдерде Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары, мөфти Илдар Әләүтдинов.
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