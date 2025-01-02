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Мөфти мөселманнарга Рамазан аена әзерлекнең башлануы турында искәртте

Мөфти мөселманнарга Рамазан аена әзерлекнең башлануы турында искәртте

2025 елның 1 гыйнвары ислам динендә өч изге ай башланган көнгә туры килә – мөселманнар изге Рамазан аена әзерләнә башлый, дип белдерде Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары, мөфти Илдар Әләүтдинов.

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