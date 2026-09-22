Euractiv: антироссийские санкции зашли в тупик из-за позиции Латвии

Предварительное компромиссное соглашение нескольких стран ЕС по продлению санкций против почти 3 тыс.
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