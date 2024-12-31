Юрист Хаминский заявил, что водители с просроченными правами обязаны заменить их

Адвокат Александр Хаминский заявил, что водителям с истекшими в январе 2022 года правами, которые были автоматически продлены на три года, необходимо немедленно обратиться в ГИБДД или МФЦ для получения новых прав.
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