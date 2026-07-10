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Царьград

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Ученые раскрыли генетические секреты выживания хомячков в Андах

Ученые раскрыли генетические секреты выживания хомячков в Андах

В 2023 году международные учёные обнаружили листоухих хомячков на высоте более 6 000 метров в Андах. Исследование показало, что они выживают благодаря уникальным генетическим адаптациям, включая повышенное количество митохондрий и устойчивость к токсинам.

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