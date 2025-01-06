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Российские военные полностью заняли город Курахово на Донбассе

Российские военные полностью заняли город Курахово на Донбассе

🪖 Российские военные полностью заняли город Курахово на Донбассе, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что при обороне города украинские войска потеряли 80 % личного состава — более 12 тысяч человек🦢 Издание Politico опубликовало список «чёрных лебедей» на 2025 год — непредсказуемых событий, которые могут произойти.

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