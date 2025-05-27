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Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

Трампу готовят кровавые провокации: «прогнули» на критику Путина, британская и французская разведки в деле

БлокнотРУ Президента США заставили обругать Россию за удары по Украине. Но что это? Трамп просто черкнул пару строк «на отвали», или же всерьез негодует? Дональд Трамп, долгое время молчавший, отреагировал на резко усилившиеся удары российских ВКС по Украине.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... еще есть сомневающиеся?!
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8 час.
igor kim
Весь Запад сейчас хочет войны, так что мир России не светит.
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4 час.
Т
Тульнов
Трамп-обыкновенный балабол! 7 пятниц на неделе!
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3 час.
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