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Международная группа исследователей реконструировала один из малоизученных эпизодов европейской предыстории — реакцию населения на климатические изменения в конце палеолита

﻿﻿Международная группа исследователей реконструировала малоизвестное событие в доисторической Европе: реакцию человеческих популяций на изменение климата в конце палеолита.

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