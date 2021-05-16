Гайдай утвердил Варлей на роль после того, как она согласилась раздеться Маша МедведеваМногие удивились выбору режиссера кадр из фильма “Кавказская пленница”Леонид Иович Гайдай был недоволен – никак не мог подобрать актрису на роль Нины.