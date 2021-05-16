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Гайдай утвердил Варлей на роль после того, как она согласилась раздеться

Гайдай утвердил Варлей на роль после того, как она согласилась раздеться

Гайдай утвердил Варлей на роль после того, как она согласилась раздеться Маша МедведеваМногие удивились выбору режиссера кадр из фильма “Кавказская пленница”Леонид Иович Гайдай был недоволен – никак не мог подобрать актрису на роль Нины.

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