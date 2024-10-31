Врач Никулина: подсолнечное масло превосходит оливковое по содержанию витамина Е

Терапевт Ирина Никулина назвала преимущество подсолнечного масла перед оливковым. Оливковое масло обладает репутацией чрезвычайно полезного продукта, однако «скромное» и более доступное подсолнечное может быть даже предпочтительнее – об этом врач Никулина рассказала на съемках программы «О самом главном».
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