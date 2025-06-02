Теракты против аэродромов готовились на территории России? Скандальное признание Зеленского

Зеленский заявил, что операцию с ударами по русским аэродромам готовили на территории России.В минувшее воскресенье украинская сторона пыталась организовать теракты в Амурской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях, где расположены военные аэродромы.