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Царьград

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Теракты против аэродромов готовились на территории России? Скандальное признание Зеленского

Теракты против аэродромов готовились на территории России? Скандальное признание Зеленского

Зеленский заявил, что операцию с ударами по русским аэродромам готовили на территории России.В минувшее воскресенье украинская сторона пыталась организовать теракты в Амурской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях, где расположены военные аэродромы.

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