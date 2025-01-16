Дьявол кроется в деталях: пользователи сравнили видеокарты RTX 5000 с RTX 4000 Super – выглядит не особо впечатляющеВчера компания NVIDIA поделилась информацией о том, как сильно увеличится производительность видеокарт RTX 5000-й серии относительно RTX 4000-й серии без применения DLSS.