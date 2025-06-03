Как участники фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» помогают бойцам СВО

Многие бизнесмены самостоятельно отвозят на передовую грузы и помогают волонтерским организациям Предприниматели Москвы активно участвуют в гуманитарных сборах для военнослужащих, задействованных в Специальной военной операции.
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