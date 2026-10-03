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«Сахалинские Акулы» встретятся с московским «Спартаком» 4 октября

«Сахалинские Акулы» встретятся с московским «Спартаком» 4 октября

Большой хоккейный вечер ждет Южно-Сахалинск 4 октября. «Сахалинские Акулы» примут одного из принципиальных и исторически неудобных соперников — московский МХК «Спартак».

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