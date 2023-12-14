Почему бы не расстаться с любовником на дружеской ноте? Почему бы не встречаться иногда за чашкой кофе как старые приятели? Почему бы не стать другом человеку, который когда-то был по-настоящему близким? По мнению сексолога и психолога Татьяны Коротковой для отрицательного ответа есть множество причин.
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