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Чем опасна дружба с бывшим любовником — мнение психолога

Чем опасна дружба с бывшим любовником — мнение психолога

Почему бы не расстаться с любовником на дружеской ноте? Почему бы не встречаться иногда за чашкой кофе как старые приятели? Почему бы не стать другом человеку, который когда-то был по-настоящему близким? По мнению сексолога и психолога Татьяны Коротковой для отрицательного ответа есть множество причин.

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