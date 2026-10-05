15 Years Ago Today: FX Changed Horror Television With An Ambitious Anthology Series

Ryan Murphy and Brad Falchuk's game-changing horror anthology series "American Horror Story" celebrates its 15th birthday today.
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