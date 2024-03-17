МО РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области. Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ под селом Козинка, однако пересечение границы не было допущено.