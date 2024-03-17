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МО РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области

МО РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило о новой пресеченной попытке диверсии ВСУ в Белгородской области. Сообщается, что диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию РФ под селом Козинка, однако пересечение границы не было допущено.

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