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Германия и Польша увеличат производство снарядов для Украины

Германия и Польша увеличат производство снарядов для Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в понедельник, 18 марта, заявил, что Берлин и Варшава планируют нарастить обороты по производству боеприпасов для Украины, – сообщает телеканал Phoenix.

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