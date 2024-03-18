Германия и Польша увеличат производство снарядов для Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в понедельник, 18 марта, заявил, что Берлин и Варшава планируют нарастить обороты по производству боеприпасов для Украины, – сообщает телеканал Phoenix.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии