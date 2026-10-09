В Актау 11 октября перекроют участок дороги из-за марафона

В Актау 11 октября временно ограничат движение автомобилей из-за проведения бегового марафона Caspian Marathon 2026.
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