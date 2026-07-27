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Cоздан программируемый чип, способный замедлять свет по команде

Cоздан программируемый чип, способный замедлять свет по команде

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Photonics. Авторы утверждают, что впервые смогли реализовать на одном программируемом чипе управляемое замедление света без необходимости изменять физическую структуру устройства после его изготовления.

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