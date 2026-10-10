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У Дэвида 5 (3+2) очков в 4 матчах Ла Лиги. Форвард «Атлетико» ассистировал Гримальдо в игре с «Алавесом»

Джонатан Дэвид совершил 5 результативных действий в 4 матчах Ла Лиги .  Сегодня нападающий « Атлетико » ассистировал  Алексу Гримальдо в игре против « Алавеса » в 8-м туре чемпионата Испании (1:1, перерыв).

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