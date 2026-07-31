Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 396 подписчиков

«Видим цель»: Таинственное украинское судно, дрейфующее в Черном море, привлекло внимание российских моряков

«Видим цель»: Таинственное украинское судно, дрейфующее в Черном море, привлекло внимание российских моряков

«Видим цель»: Таинственное украинское судно, дрейфующее в Черном море, привлекло внимание российских моряков Ян Гагин: «На Западе и на Украине пытаются узаконить пиратство в отношении наших судов, так почему бы и нам не воспользоваться их правилами» Ирина Мишина Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Борис Усвяцов Ян Гагин В Черном море — ЧП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии