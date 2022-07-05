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Рианна впервые вышла в свет после родов

Рианна впервые вышла в свет после родов

соцсетиСуперзвезда американской эстрады Рианна 13 мая родила сына от рэпера ASAP Rocky. Из поля зрения СМИ и поклонников артистка исчезла незадолго перед родами, и с тех пор так и не появлялась на публике, не говоря уже о том, чтобы выступить.

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