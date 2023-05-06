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Политолог Марков: решению суда в Берлине о запрете на 9 мая российского флага и разрешении украинского из могилы аплодирует Гитлер

Политолог Марков: решению суда в Берлине о запрете на 9 мая российского флага и разрешении украинского из могилы аплодирует Гитлер

Вердикту суда в Берлине о запрете на 9 мая российского флага и разрешении украинского из могилы рукоплещет глава Третьего рейха Адольф Гитлер.

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