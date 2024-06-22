Петербургские пловцы завоевали несколько медалей на играх БРИКС в Казани

Две бронзы взяли женщины и одно золото у мужчин Петербургские спортсмены успешно принимают участие в играх БРИКС, которые в эти дни проходят в Казани, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
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