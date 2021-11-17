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Пассажиры в вагоне удивились, увидев, как мама воспитала 3-летнего сынишку

Пассажиры в вагоне удивились, увидев, как мама воспитала 3-летнего сынишку

В жизни не бывает мелочей. В том числе и в воспитании. Иногда простая, на наш взгляд, вещь может многое рассказать о нас другим, поэтому важно в любом месте и всегда следить за собой.

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