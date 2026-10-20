Сегодня Государственный департамент США через посольства на Ближнем Востоке и в Африке распространил предупреждение для американских граждан о повышении уровня опасности до «красного».
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