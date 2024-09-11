Тамара Глоба назвала троицу «поцелованных святым духом в макушку» знаков, которых осень благословит на самые смелые начинания Ольга ВайленкоИзвестная астролог Тамара Глоба поделилась своими прогнозами для трёх знаков зодиака, которые в ближайшее время окажутся под особым покровительством высших сил.
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