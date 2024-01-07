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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» и Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 11,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Команда улетает домой из Сан-Хосе в воскресенье, и мы можем увидеть это уже в понедельник. Я ожидаю, что кэпхит будет в районе 11,5 миллиона долларов.

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