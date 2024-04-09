Гостиница на колесах: представлен концепт беспилотного автомобиля со спальным отсеком

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio Swift Pod представляет собой беспилотное транспортное средство, способное самостоятельно перемещаться по заданному маршруту, не требуя управления со стороны пассажиров.
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