Воспитанники из подготовительной группы "Полянка" Новоаннинского детского сада №1, а также артисты Центра культуры и искусства поздравили собравшихся с праздником.
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Воспитанники из подготовительной группы "Полянка" Новоаннинского детского сада №1, а также артисты Центра культуры и искусства поздравили собравшихся с праздником.