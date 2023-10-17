Церковный праздник «День памяти Харитины Амисийской» отмечают в России 18 октября в 2023 году Анна ЧернышоваВ православных храмах РФ, согласно церковному календарю, в среду 18 октября 2023 года священнослужители занимаются проведением службы в честь праздника «День памяти Харитины Амисийской».