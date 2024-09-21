В правительстве РФ обсудили проект строительства автотрассы Джубга – Сочи

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки в Краснодарский край совершил облёт территории перспективной трассы М-4 «Дон» – Сочи, а также провёл совещание по вопросам реализации дорожного проекта.
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