Против руководителя Таганрогского морга возбудили дело о взятках

В пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и нескольких сотрудников Таганрогского отделения Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
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