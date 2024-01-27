Польский тупик

© РИА Новости . Алексей Витвицкий Ростислав Ищенко Поляки не любят украинцев. И есть за что – упадок польского великодержавия начался с бунтов православного населения Кресов Всходних Полстолетия вялотекущей гражданской войны католической шляхты с православным казачеством на степной окраине, затем удачный мятеж Хмельницкого и, наконец, последовательные "Русский потоп" и "Шведский потоп" в 50-е – 60 е годы XVII века, после которых Польша уже не поднялась.